CUT COBRA PROVIDÊNCIAS CONTRA A ABERTURA DO COMÉRCIO EM SERGIPE

31/05/20 - 07:59:40

Na manhã dessa sexta-feira (29/5), a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) ingressou com uma denúncia no Ministério Público de Sergipe diante da notícia de que hoje os lojistas do comércio de Aracaju estão abrindo as empresas desrespeitando o isolamento social definido pelo decreto sanitário do governo do Estado e Prefeitura de Aracaju.

Com o comércio fechado, Sergipe alcança hoje a marca de mais de 6 mil sergipanos infectados, 135 óbitos por Covid-19 e 345 internados. Com a abertura do comércio, a tendência é que o vírus de espalhe causando um número bem superior de mortes e adoecimentos.

O presidente da CUT/SE, Roberto Silva, denunciou que nenhuma medida sanitária antecipada foi tomada pelos gestores. “Solicitamos providência urgente. Os patrões estão colocando a vida dos trabalhadores do comércio em risco e da população consumidora também. Se os casos de Covid-19 só aumentam, então é preciso reforçar o isolamento da população”, destacou Roberto.

A taxa de ocupação das UTIs em Sergipe (81,2%, na rede pública e 92,1% na rede privada, Fonte SES, em 25/5) é um alerta para a proximidade de um colapso no sistema de saúde no Estado. “Não restam evidências de que a abertura do comércio de Aracaju e em todo o Sergipe neste momento é uma atitude irresponsável e irá causar o adoecimento e morte de comerciantes, seus familiares e aumentar os tristes índices de Covid-19 como um todo no Estado”, afirmou o presidente da CUT/SE.

Por: Iracema Corso