Homem é preso após furtar o carro e tentar matar o pai em assentamento em Lagarto

31/05/20 - 08:42:19

Policiais do 7º BPM agiram rápido e conseguiram evitar que um elemento matasse ok próprio pai em um assentamento do MST localizado no município de Lagarto.

O fato foi registrado na noite da sexta-feira (29) quando os militares receberam uma denúncia de tentativa de homicídio e no local, os policiais foram surpreendidos com a informação de que o idoso foi vitima do próprio filho, segundo informações passadas por populares.

O motivo da tentativa de homicídio teria sido em razão do uso sem autorização de um veículo, de propriedade da vítima.

Com a chegada da polícia, o suspeito fugiu pela rodovia que liga Lagarto a Itabaiana, e levando o veículo subtraído do próprio pai, mas foi interceptado e preso nas proximidades da cidade de São Domingos.

A vítima, que foi atingida por golpes de arma branca, foi socorrida ao hospital de Lagarto e passa bem.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Com informações e foto do Tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM