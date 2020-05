INTERNADO, ARTISTA PLÁSTICO JOSÉ FERNANDES É DIAGNOSTICADO COM COVID-19

31/05/20 - 10:21:30

O artista plástico, José Fernandes foi internado na última quarta-feira, 27, na Urgência do Hospital Ipes com sintomas de pneumonia. Dias antes do internamento, José Fernandes reclamava de algumas dores e fraqueza no corpo, mas não sentia necessidade de ir ao médico. Porém, o caso se agravou ao ponto dele não conseguir se alimentar corretamente.

Ao ser diagnosticado com pneumonia, a equipe do Ipes iniciou o teste para o novo coronavírus (COVID-19), onde foi avaliado e confirmado como positivo no dia 30 de maio. De acordo com o boletim médico, José Fernandes está acordando aos poucos, mas ainda não está com um bom despertar, e respirando com ajuda de aparelhos. O artista plástico possuía problemas renais, devido ao histórico crítico, ele segue o tratamento acompanhado pela nefrologia por conta de alterações na função renal.

Mantendo a fé, a esposa do artista plástico, Cyntia Maria segue pedindo a todos os familiares e amigos que criem uma corrente de vibrações: “Volta Zé”, pois acredita que a união e pensamento positivo de todos, ajudará a dar forças ao José Fernandes. “Precisamos acreditar e ter fé sempre. Esse é um momento delicado, onde a nossa fé é renovada e os nossos pensamentos criam força. Por isso, ao lembrar dele, peço que todos falem em voz alta “ Volta, Zé” , quanto maior a nossa frequência em pensamento positivo, mais forças estaremos emitindo para o retorno dele”, explica.

Texto: Alice Fernandes