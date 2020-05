POLÍCIA CIVIL PRENDE DUAS PESSOAS E APERTA O CERCO CONTRA FURTOS DE FIOS

31/05/20 - 08:09:42

Subtração do material deixava milhares de pessoas sem água na capital e interior do estado

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e a Delegacia Regional de Lagarto realizaram nesta sexta-feira, 29, a prisão de duas pessoas suspeitas de participarem do furto de fios elétricos de cobre na cidade de Lagarto, na madrugada de ontem para hoje. A ordem da SSP é apertar o cerco contra esse tipo de crime, que tem levado muito prejuízo para a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e deixa milhares de pessoas sem o correto abastecimento de água.

O crime causou bastante repercussão na região por se tratar de fios elétricos que estão em estações de tratamento de água da Deso e também da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos (Cohidro). Por conta desse furto, as cidades de Riachão do Dantas, Lagarto e Simão Dias ficaram sem o abastecimento de água por um longo período, até que as máquias fossem consertadas.

De acordo com o delegado Jorge Eduardo, diante da gravidade do fato, em meio à crise em que estamos passando, a Polícia Civil deu atenção especial ao crime e, através das unidades especializadas, conseguiu efetuar a prisão de duas pessoas e recuperou parte dos objetos furtados.

A pedido dos próprios gestores da Deso, o secretário da Segurança Pública, João Eloy, determinou rigor nas investigações. Com as duas prisões, a polícia tentará identificar outros envolvidos na prática dos furtos.

Fonte e foto SSP