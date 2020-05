PREFEITURA DE ITABAIANA FAZ SERVIÇOS EM LOCALIDADES AFETADAS PELAS CHUVAS

31/05/20 - 07:44:21

Uma semana de muitos transtornos para a população de Itabaiana. Mas também uma semana que chega ao seu final com uma certeza: a Prefeitura de Itabaiana é prova viva de que as dificuldades se vencem com trabalho e dedicação. Diante das chuvas muito intensas que vêm ocorrendo no município, isso em meio a uma obra de macrodrenagem da Deso que ainda não está concluída, o que aumenta as possibilidades de alagamentos, Itabaiana teve momentos muito difíceis na semana que passou, especialmente a partir da quinta-feira, 28.

Mas as ações rápidas e enérgicas da Prefeitura foram respostas imediatas aos transtornos, garantindo, mesmo diante das dificuldades, a presença do poder público junto aos locais mais afetados. Um bom exemplo é o Mercadão, que teve acúmulo de água, mas que prontamente recebeu o pessoal da Prefeitura, inclusive com o próprio prefeito, Valmir de Francisquinho, trabalhando para o escoamento das águas ser o mais célere possível.

“Foram diversos pontos da cidade que precisaram da atenção da nossa gestão ao mesmo tempo. Quando isso ocorre, todos têm que se empenhar. Por isso passei por todos os lugares e vim ajudar aqui no Mercadão”, revela Valmir de Francisquinho que, acompanhado dos secretários Chefe de Gabinete, Adailton Sousa, da Agricultura, Lorena Souza, da Comunicação, Anderson Christian, além do deputado estadual Talysson de Valmir e de assessores, no início da noite da última quinta, 28, colocou a “mão na massa”, com todos colaborando na limpeza e no escoamento do Mercadão.

E outras localidades foram afetadas, especialmente a rua Judite Dantas e a travessa Papa Paulo VI. A própria secretária de Desenvolvimento Social, Osanir Costa, esteve de casa em casa, conferiu a entrega de cestas básicas e a anotação das necessidades dos moradores. “É o suporte da Prefeitura de Itabaiana, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós fazemos questão de estar aqui, presentes, para ver o que a gente pode fazer por essas famílias”, disse a secretária Osanir Costa na tarde da sexta-feira, 29.

E já nos primeiros momentos das chuvas, a Prefeitura se fez presente. E essa presença foi ainda mais destacada com a participação das equipes da Secretaria de Obras, que desde o dia 28 e até este sábado, 30, seguem trabalhando. Assim, a secretária de Obras, Deilza de Assis, juntamente com sua equipe técnica, esteve ao lado do prefeito Valmir de Francisquinho, realizando inspeção nas ruas 28 de Agosto e Renato Bispo de Lima, localizadas no Bairro Marianga.

“Essas localidades sofreram com alagamentos provocados pelas águas da chuva. Por isso estamos realizando serviços de reparo e manutenção, que futuramente acabarão com toda essa problemática”, destaca a secretária Deilza, cujo trabalho também ocorreu em diversas outras localidades, sendo que, nestas, os problemas já foram sanados.

Para o prefeito Valmir de Francisquinho, não é hora de culpar ninguém e nem de reclamar de nada. “É hora de trabalhar! Assim que garantirmos a total normalidade nesses locais atingidos, aí sim poderemos buscar, através do diálogo, sempre, as responsabilizações. E a chuva é sempre abençoada, vem para trazer riqueza para o nosso povo. Quando ocorrem esses transtornos, cabe a nós trabalharmos para minimizá-los e evitar que eles ocorram outras vezes. E é isso o que estamos fazendo”, conclui o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

Por Anderson Christian