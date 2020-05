RADIALISTA GRAVA ÁUDIO E DIZ QUE ESTÁ SENDO AMEAÇADO POR SÉRGIO REIS

31/05/20 - 10:11:09

O radialista Paulo do Valle, que vem tecendo críticas aos membros da família Reis, do município de Lagarto, e principalmente ao pré-candidato Sérgio Reis, divulgou um vídeo onde diz que está sendo ameaçado. Segundo informações, o ex-deputado Sérgio Reis teria mandado um dono de site articular ataques pessoais ao radialista.

No vídeo, o radialista diz que não irá parar com os comentários e que irá retribuir os ataques. “Não tente me atacar de forma vil, covarde e traiçoeira, me encare de frente, a cada ataque seu eu responderei com mais verdade. Eu consegui um documento que está comigo e que comprova a participação em um crime grave de uma pessoa ligada a você, e que se eu colocar esse documento para circular nas redes sociais vai levantar poeira”, avisou o radialista Paulo do Vale.

Essa informação foi postada no grupo de whatsapp Indiaroba News