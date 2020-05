Saiba como obter novas habilidades para enfrentar a crise

Para a especialista em carreiras é preciso abrir a mente para as novas mudanças e aprender a lidar com a tecnologia.

A pandemia do novo coronavírus trouxe muitas reflexões tanto para os profissionais quanto para o próprio mercado de trabalho. Com as ações de combate à Covid-19, muitos setores precisaram se reinventar, e funcionários tiveram que acompanhar esse processo. O home office, por exemplo, foi uma das alternativas criadas por muitas empresas para o atual cenário.

Com as mudanças e a busca constante por diferentes aprendizados, conquistar novas habilidades no trabalho tornou-se fundamental. “As pessoas precisam aceitar que, no atual momento, é necessário mudar. Esse novo perfil chamo de “aprendedor”. Abrir a mente para essas as transformações é muito relevante, porque tudo tem acontecido com mais automação e conectividade”, declara a especialista em carreiras e gerente do Unit Carreiras, Janaína Machado.

“Aprender, digo que não é algo novo, porém é o que está sendo mais utilizado neste momento. Precisamos estar abertos ao que se apresenta, aprender coisas novas e resolver problemas com inteligência e criatividade, que seria resolver de forma diferente, até porque estamos diante de novos problemas”, acrescenta.

De acordo com a especialista é preciso ainda ter foco na habilidade de Inteligência Artificial. “Isso tem relação com a forma de lidarmos com a tecnologia sem que tenhamos que lidar com programação”, enfatiza.

“É importante aprender e entender tudo o que é essa tecnologia traz para todos, e isso é extremamente necessário para o momento. É saber potencializar as tecnologias que temos ao nosso alcance, claro que acompanhado de inteligência criativa”, complementa Janaína.

Mas onde é possível os profissionais buscarem essas novas habilidades? “Criar novas possibilidades é fundamental. Buscar conteúdos que possam trazer insights interessantes para fazer com o seu cérebro crie conectividade”, salienta.

Os cursos também são opções excelentes. “São diversas opções de cursos interessantes e gratuitos. Inclusive a própria Unit, por meio do Tiradentes Mais, disponibiliza 88 cursos para que as pessoas possam se capacitar e aprender mais”, assegura.

“É preciso também ter senso crítico para ler, estudar e absorver o que é bacana, porque a internet tem excelentes opções, mas também é preciso ter cuidado”, finaliza Janaína.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa/Unit