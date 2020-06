Sergipe passa a ter 6.999 pessoas infectadas pelo Covid e 158 mortes neste final de maio

31/05/20 - 22:13:44

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo (31), o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 196 novos casos registrados e mais nove mortes. Sergipe passa a ter 6.999 pessoas infectadas e 158 óbitos. Por conta de alterações de endereço, houve a exclusão por duplicidade em dois casos, nos municípios de Boquim e Pacatuba.

Entre as vítimas, seis são do sexo masculino: um senhor de Aracaju, de 75 anos, com hipertensão arterial sistêmica e cardiopata; um homem de 51 anos, também morador da capital, sem comorbidades; da cidade de Pinhão, um homem de 55 anos, com diabetes e hipertensão; mais um senhor, de 72 anos, da cidade de Itaporanga, portador da doença de Parkinson; um homem de 38 anos, de Umbaúba, sem doenças preexistentes; e outro idoso, de 88 anos, residente em Porto da Folha, cardiopata e hipertenso.

As três vítimas do sexo feminino são idosas: de 83 anos, aracajuana, hipertensa e diabética; de 70 anos, moradora de São Cristóvão, com hipertensão, diabetes e obesidade; e mais uma, desta vez itabaianense, de 75 anos, com diabetes, hipertensão e doença renal crônica.

São 2.976 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 19.239 exames e 12.240 foram negativados. Estão internados 366 pacientes, sendo 149 em leitos de UTI (66 na rede pública e 83 na rede privada) e 217 em leitos clínicos (134 na rede pública e 83 na rede privada). São investigados mais 20 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.