Adriano Bandeira se afasta temporariamente do Sinpol/SE

01/06/20 - 05:51:36

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) informa que o agente de Polícia Civil Adriano Bandeira necessita se afastar temporariamente da presidência do Sinpol Sergipe em virtude de estar pré-candidato a vereador de Aracaju e, nesse sentido, tem que cumprir as exigências da legislação eleitoral. Estará presidente do Sinpol neste período de afastamento o escrivão de Polícia Civil Ênio Nascimento, bacharel em Direito, e que até então vinha assumindo a função de diretor Jurídico da entidade sindical. Ele também é atualmente diretor de Assuntos Internacionais da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol).

O sindicato deseja boa sorte a Adriano Bandeira na nova jornada que busca melhorias para o povo de Aracaju e destaca que a luta pelos direitos dos policiais civis de Sergipe permanece. Nosso sindicato segue unido, forte e determinado a lutar por melhorias para agentes, agentes auxiliares e escrivães da Polícia Civil de Sergipe.

A partir desta segunda-feira, 1º de junho, informações sobre o Sinpol Sergipe devem ser direcionadas ao novo presidente Ênio Nascimento, pelo contato: (79) 9 9900-2626. Após o pleito eleitoral, Adriano Bandeira retornará à presidência do sindicato.

