Capela realiza abertura dos festejos juninos e ergue o Standard da Sarandaia

01/06/20 - 15:43:28

Mesmo com a proibição de eventos festivos e aglomerações, a população de Capela foi surpreendida na madrugada deste domingo (31) com os barulhos dos fogos de artificios e bacamartes seqüenciais, no centro da cidade.

As informações são de que o município de Capela tem 26 casos confirmados do coronavírus, e mesmo assim, contrariando as recomendações, a prefeitura liberou a festa de abertura dos festejos juninos do estado de Sergipe e levou uma verdadeira multidão para erguer o Standard da Sarandaia foguedo tradicional da cidade.

Por conta dessa situação, populares estão questionando se, devido essa ação, já se pode abrir os comércios as atividades já podem voltar ao normal.