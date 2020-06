Concurso Público da Barra dos Coqueiros tem mais de 580 vagas

01/06/20 - 12:33:33

O novo concurso público da Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros (PMBC) oferece 586 vagas distribuídas em cargos de nível superior, médio e fundamental. A inscrição iniciou 18 de maio deste ano e seguirá até 16 de junho de 2020 pelo portal do Cebrasp.

O salário inicial varia entre R$ 1.045,00 e R$ 3.232,49, a depender do posto e a carga horária a ser cumprida é de 30 e 40 horas semanais e 160 horas mensais.

A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para nível superior, de R$ 50,00 para nível médio e de R$ 40,00 para nível fundamental. O pedido de isenção deve ser solicitado no mesmo prazo de recebimento das candidaturas.

A prova objetiva para todos os cargos ocorrerá na data provável de 30 de agosto. As etapas do concurso serão realizadas no município de Barra dos Coqueiros/SE.

Confira os cargos e suas respectivas vagas:

Arquiteto (4); Assistente Social (10); Auditor Fiscal (1); Bibliotecário (1); Biólogo (1); Biomédico (2); Profissional de Educação Física (1); Educador Social (10); Enfermeiro (12); Engenheiro Civil (4); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (5); Professor de Educação Básica – Artes (2); Professor de Educação Básica – Ciências (4); Professor de Educação Básica – Educação Física (6); Professor de Educação Básica – Ensino Religioso (2); Professor de Educação Básica – Geografia (3); Professor de Educação Básica – História (3); Professor de Educação Básica – Inglês (2); Professor de Educação Básica – Libras (1); Professor de Educação Básica – Matemática (4); Professor de Educação Básica – Português (4); Professor de Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental (70); Psicólogo (6); Psicopedagogo (1); Agente Comunitário de Saúde (30); Agente de Endemias (18); Agente de Trânsito (15); Assistente Administrativo (40); Auxiliar de Arquivo (1); Auxiliar de Biblioteca (1); Auxiliar de Creche (75); Condutor Ambulância (13); Cuidador Escolar (10); Eletricista (4); Fiscal da Vigilância Sanitária (4); Fiscal de Tributos (2); Guarda Civil Masculino (18) e Feminino (4); Mecânico (1); Monitor de Transporte Escolar (15); Motorista de Transporte Escolar (17); Operador Patrol (1); Operador Retroescavadeira (2); Salva-Vidas (10); Técnico de Enfermagem (6); Técnico de Enfermagem Urgência (15); Técnico de Enfermagem da ESF (4); Técnico em Edificações (2); Técnico em Informática (5); Técnico em Nutrição (2); Ajudante de Pedreiro (20); Auxiliar de Cozinha (20); Encanador (2); Merendeira (20); Pedreiro (10); Porteiro (35).

fonte: Imprensa 24h