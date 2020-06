COVID-19: GOVERNO DO ESTADO DISPONIBILIZA MAIS 36 NOVOS LEITOS DE UTI EXCLUSIVOS

01/06/20 - 08:22:43

Com os 36 novos leitos, Sergipe passa a ter 198 UTIs exclusivas para vítimas do coronavírus. A expectativa é atingir 222 leitos até o dia 15 de junho

O Governo do Estado amplia o número de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Sergipe inicia a semana com 36 novos leitos de UTI: 6 já em operação, desde o último sábado, no Hospital da Polícia Militar (HPM), 15 de UTI na Clínica e Hospital Renascença, 10 leitos no Hopital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, e outros 5 novos leitos de UTI específicos para vítimas da doença no Hospital do Coração.

O governador Belivaldo Chagas enfatizou a viabilidade da instalação dos leitos. “Estamos aguardando a chegada de novos respiradores vindos do Ministério da Saúde para continuarmos ampliando os leitos. Os 36 de hoje já é uma vitória importante. A assistência a saúde dos Sergipanos é prioridade absoluta”, disse o governador Belivaldo Chagas.

No Hospital da Polícia Militar os seis leitos de UTI já estão em operação. A unidade hospitalar foi estruturada pelo governo do Estado para receber leitos exclusivos para a Covid. Foram realizadas melhorias estruturais na parte elétrica, hidráulica, estrutura física, rede de gás medicinal, rede de oxigênio, ar comprimido, vácuo. Também foram feitas manutenções corretivas em equipamentos.

Nesta segunda-feira (01), o Hospital do Coração, a partir de assinatura de contrato com a governo do Estado, passa a ofertar a população 5 novos leitos de UTI para assistência a sergipanos diagnosticados com coronavírus. Novos leitos de UTI também serão abertos na Clínica e Hospital Renascença. A abertura de 15 novos leitos foi possível após a chegada de novos aparelhos respiradores enviados pelo Governo Federal.

Já na região centro sul do estado, o Hospital Nossa Senhora da Conceição , em Lagarto, passa a ofertar 10 novos leitos de UTI exclusivos para o coronavírus.

Essa abertura de novos leitos, 36 ao total, representa o esforço do Estado e de toda a equipe de saúde para garantir à população o melhor atendimento possível durante a pandemia. “É um esforço contínuo para montar os leitos, preparar as esquipes e organizar as escalas. Aos poucos vamos abrir mais UTIs para receber os pacientes em estado grave”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

A expectativa é que ainda nos próximos dias sejam disponibilizados mais 6 novos leitos de UTI no Hospital São José, 10 leitos no Hospital Amparo de Maria, em Estância, e mais 8 leitos no Hospital Jessé, também em Estância.

Com os 36 novos leitos, Sergipe passa a ter 198 UTIs exclusivas para vítimas do coronavírus. A expectativa é atingir 222 leitos até o dia 15 de junho .

