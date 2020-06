Deputado Zezinho Sobral dá dicas para aliviar o estresse na pandemia

01/06/20 - 12:55:10

Após ser contaminado pelo novo coronavírus e cumprir um período de quarentena, o deputado Zezinho Sobral (PODEMOS), líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), publicou algumas dicas nas redes sociais, de como reduzir o estresse em casa durante a pandemia da Covid-19.

“A pandemia nos colocou em um cenário totalmente novo e lidar com todos esses acontecimentos pode ser desgastante e até mesmo angustiante. Já falamos muito de cuidar de quem amamos, mas não devemos esquecer de cuidar de nós mesmos e adotar práticas para diminuir o estresse”, acredita.

Entre as dicas elencadas pelo parlamentar estão: evitar o excesso de informação sobre a doença e principalmente as fakes News. “Na pandemia, as pessoas precisam desestressar lendo livros, vendo filmes e séries, jogando vídeo games, cozinhando, praticando exercícios físicos, yoga e dança para ajudar a gastar energia e equilibrar o humor”, orienta destacando a importância de manter uma rotina funcional de trabalho para preservar o senso de normalidade.

“A mente tranquila fortalece o corpo e uma recomendação dos especialistas é evitar a sobrecarga de informações. Por isso, é importante escolher um momento do dia para se informar e acompanhar as notícias, além de fazer os trabalhos em home oficce. Mas nas horas livres, é importante fazer atividades prazerosas”, complementa.

Foto: Reprodução Instagram do deputado

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto assessoria