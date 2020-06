HOMEM É ASSASSINATO COM GOLPES DE FACA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

01/06/20 - 08:03:03

Um homem identificado como José Messias Santos foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (01) no município de Areia Branca.

O crime foi registrado no bairro Guidinha, e as informações passadas por populares à Polícia Militar, através da 1ª Cia do 3º BPM, são de que José Messias entrou em luta corporal com outro homem.

Ele teria desferido uma paulada contra o homem, que reagiu com golpes de faca na altura do peito. José Messias morreu no local e o autor fugiu.

A Polícia Civil do município foi acionada e vai investigar o caso.