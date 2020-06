Homem reage a ação policial, troca tiros com militares e é morto em Socorro

01/06/20 - 10:24:54

Três suspeitos portando armas de fogo entraram em confronto, na noite do sábado, 30, em Nossa Senhora do Socorro, com policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha e da Força Tática do 5º Batalhão, que realizavam ações de combate ao crime, revidaram a agressão e alvejaram um dos indivíduos que estava em poder de uma arma calibre 12, que, imediatamente, recebeu os primeiros socorros, foi encaminhado ao HUSE, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os militares do BPRp e da Força Tática realizavam patrulhamento ostensivo por uma localidade conhecida como “Favela do Merengue”, quando foram acionados por populares que informaram, que na localidade, três indivíduos portando armas de fogo estavam transitando na região e amedrontando moradores.

Com as informações colhidas, as equipes começaram a diligenciar na região e avistaram os três suspeitos, que quando notaram a aproximação policial empreenderam fuga e começaram atirar na direção dos militares, que revidaram a injusta agressão.

Durante o confronto, um dos suspeitos, que estava em poder de uma de fogo calibre .12, foi alvejado, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Buscas com o intuito de encontrar os demais suspeitos continuaram sendo realizadas, mas eles não foram localizado.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes.

Colaboração soldado Oliveira Filho