Jornalista Abrahão Crispim Filho é pré-candidato a vereador em Aracaju

01/06/20 - 05:29:03

O jornalista Abrahão Crispim Filho filiou-se ao DEM e é pré-candidato a vereador de Aracaju. Em sua campanha ele vai defender o legado de seu pai, o “velho Abrahão” (in memoriam).

E experiência na área o jovem tem de sobra: foram 10 anos atuando assessor de imprensa na Câmara Municipal de Aracaju, acompanhando a discussão de projetos e requerimentos, embates acalorados e os diversos problemas enfrentados pelos inúmeros segmentos da sociedade.

Moderno, ele também está focado em defender a bandeira do jornalismo sergipano, lutando por mais valorização. “O DEM me procurou, achei interessante a ideia e acreditei no projeto de renovação do partido e da nossa política. A cidade está carente de novos nomes, de novas ideias. Precisamos de mandatos mais atuantes e mais modernos”. Não custa lembrar que o ex-vereador de Aracaju, Abrahão Crispim “Pai”, em uma justa homenagem, dá o nome ao plenário da CMA.

Da assessoria