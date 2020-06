SSP:MAIS DE 560 OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO DESCUMPRIMENTO DO DECRETO

01/06/20 - 13:43:07

As equipes da Polícia Militar e do Procon/SE seguem diariamente nas ruas para fiscalizar as determinações legais

Em mais um fim de semana de fiscalizações relacionadas ao cumprimento do decreto governamental, que visa a manutenção da saúde e da vida da população sergipana, foram registrados 2.186 acionamentos no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Em conjunto aos chamados ao telefone 190, foram contabilizadas 564 ocorrências de desobediência. Já o Procon/SE, ultrapassou a marca de 300 estabelecimentos comerciais fiscalizados na capital e no interior do estado.

Como resultado das ações policiais no período que compreendeu os dias 29 e 31 de maio, foram lavrados quatro Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e uma condução à delegacia. Em Lagarto, no sábado, 30, os militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) flagraram, novamente, o proprietário de um bar, comercializando bebidas alcoólicas de modo que gerou aglomeração no local.

Na sexta-feira, 29, o Procon/SE notificou uma agência do Banco do Brasil, uma casa lotérica e um posto de combustível na cidade de Canindé de São Francisco. O trabalho, que contou com a participação da Polícia Militar, constatou que no banco existiam irregularidades como a ausência de sanitização e aglomeração em caixas eletrônicos sem marcação na parte externa e interna.

A lotérica também não tinha qualquer tipo de controle e a fila não estava organizada conforme as exigências para evitar a proliferação da Covid-19. Um posto de combustível também apresentava irregularidades e foi notificado. No total, 23 estabelecimentos foram fiscalizados, com 12 autos de constatação, sete orientações e quatro infrações.

Em caso de descumprimento do decreto governamental, a população pode comunicar a situação pelo telefone 190, da Polícia Militar. O Procon/Se também está disponível para atender ocorrências envolvendo estabelecimentos comerciais, por meio do telefone (79) 3211-3383 ou pelo e-mail: [email protected].

Informações e foto SSP