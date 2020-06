PM REALIZA MAIS UMA OPERAÇÃO SERGIPE MAIS SEGURO NESTE FIM DE SEMANA

01/06/20 - 06:21:57

A Polícia Militar promove mais uma edição da Operação Sergipe Mais Seguro durante este fim de semana. As ações ocorreram em toda Grande Aracaju através do reforço do policiamento em diversos bairros.

Os militares foram alocados em diversos pontos estratégicos com o intuito de garantir uma maior segurança para a população. O patrulhamento nas ruas foi direcionado através de estudos estratégicos e estatísticos para beneficiar a sociedade.

O comandante do Policiamento Militar da Capital (CPMC), coronel Neto, demonstrou satisfação pelo empenho mostrado pelos policiais nas ruas. “Mais uma vez os militares mostram um excelente trabalho reforçando a segurança dos cidadãos, o serviço prestado demonstra o alto grau de compromisso na árdua missão de defender o povo sergipano”, disse o oficial.

Até o fim deste domingo os militares seguirão empenhados na operação.

Fonte e foto: PMSE