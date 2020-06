MNSL registra atendimento a uma vítima de violência sexual no fim de semana

01/06/20 - 13:55:22

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerida pela Secretaria do Estado da Saúde (SES), pioneira no Estado em ofertar atendimentos a mães e bebês de alto risco, registrou durante os dias 29, 30 e 31 de maio, 104 atendimentos, destes, 51 internamentos que resultaram em 37 partos e 53 pacientes que receberam altas após avaliação. A unidade também contabilizou durante o período citado um atendimento a vítima de violência sexual, informou a gerente de Admissão Adhara Shuamme Bento Fraga.

Assim que a paciente chega à Instituição o enfermeiro acolhe e direciona de imediato para o atendimento médico. “Se o caso for agudo precisará de medicamentos e exames laboratoriais. Nos casos de emergência é aplicado todo o procedimento do protocolo e direcionamos para o ambulatório”, disse a gerente. Ela também ressaltou que o índice de violência se acentua na faixa etária de 2 a 10 anos de idade.

”A vítima de violência sexual deve procure atendimento nas primeiras 72 horas, até esse prazo conseguimos realizar todas as medidas preventivas para evitar doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. Para isso damos a pílula do dia seguinte, o coquetel retroviral do HIV e das hepatites”, alertou Adhara.

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

Informações e foto SES