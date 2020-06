MP adota plataforma exclusiva de videoconferência para realizar sessões

01/06/20 - 14:20:19

Com o objetivo de garantir a continuidade das sessões dos órgãos colegiados do MPSE (Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior), além de demais reuniões e audiências extrajudiciais devido a implementação do trabalho remoto (home office) nas Unidades Ministeriais, como medida de prevenção ao contágio pela Covid-19, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), implantou uma plataforma exclusiva de videoconferência, o Sistema “Meet MPSE”.

“O Meet MPSE foi criado para atender as demandas de reuniões ministeriais, a exemplo das sessões do Colégio de Procuradores de Justiça, oitivas realizadas pelas promotorias de Justiça e outras reuniões, para dar continuidade ao pleno funcionamento das atividades do órgão, conforme disciplinam as Resoluções do CPJ. A nova ferramenta permite que os membros e servidores do MPSE possam criar reuniões virtuais sem prejuízo às atividades”, explicou o procurador-geral de Justiça Eduardo Barreto d’Avila Fontes.

O diretor de Tecnologia da Informação, Alexandre Souza, destacou que “o acesso ao sistema pode ser feito no computador através de navegadores atualizados, a exemplo do Google Chrome ou Firefox, e também por celular com Android ou IOS, ampliando ainda mais a usabilidade da nova plataforma e incluindo ampla mobilidade de comunicação. A ferramenta garante a privacidade e segurança das informações, está hospedado na própria infraestrutura de tecnologia do MPSE e não foi necessário realizar investimentos adicionais”, frisou.

