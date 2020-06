Município de Itaporanga D’Ajuda terá caixa eletrônico do Banco24Horas

01/06/20 - 13:05:13

Clientes de mais de 100 instituições financeiras podem realizar diversas transações, como sacar dinheiro e pagar contas

O Banco24Horas chega a Itaporanga D’Ajuda, em Sergipe. O caixa eletrônico multibanco pode ser encontrado na Rodoviária de Itaporanga, localizado na Av. Gov. Lourival Batista, 2 – Centro. Agora, os moradores e visitantes da cidade podem contar com mais facilidade e comodidade para realizar operações bancárias.

No Banco24Horas, a população tem acesso a saques, consultas de saldo, emissão de extrato, pagamento de contas, a possibilidade de sacar o “coronavoucher”, entre outras transações, sem pagar nada a mais por isso. São mais de 100 instituições financeiras conectadas em um único ponto de atendimento. Entre eles estão Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander.

Mais de 23 mil Banco24Horas podem ser encontrados em locais como supermercados, padarias, shoppings e postos de gasolina em todo o Brasil. Eles contribuem para o acesso da população bancarizada, desenvolvimento das cidades e aumento do fluxo de clientes e de vendas nos locais em que estão presentes. Os caixas eletrônicos ficam disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana (conforme o horário de funcionamento dos estabelecimentos onde estão instalados).

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. O número de saques é definido no momento da contratação do pacote mensal da conta pelo cliente com sua instituição. Para aqueles que não contrataram um pacote, o Banco Central, por meio da resolução 3.919/2010, determina o benefício de 4 saques sem tarifa por mês, considerando a soma das operações realizadas nos canais do banco e no Banco24Horas.

Mais informações no site: http://www.banco24horas.com.br/para-voce/tarifas.

Sobre a TecBan

Há 37 anos, a TecBan oferece soluções inovadoras de autoatendimento por meio de um modelo de economia compartilhada, cujo objetivo é criar valor para toda a sociedade. Nos últimos 10 anos, foram investidos R﹩ 3 bilhões para promover o acesso a serviços financeiros a todas as classes sociais, em todos os estados do Brasil.

A TecBan também possui um pacote completo de serviços por meio de soluções criadas com o objetivo de atender às constantes evoluções do mercado e às necessidades das instituições financeiras, estabelecimentos comerciais e consumidores. Produtos como o HubDigital, Saque Digital, Open Banking e Transferências Instantâneas P2P, +Varejo Banco24Horas, Mídia Banco24Horas, Switch Interbancário BlockChain, LinkBooster TBNet, SmartSecurity TBNet, AlwaysOn TBNet e Espaço Multibanco atendem a 140 milhões de pessoas, anualmente, em todo o país.

Fonte assessoria