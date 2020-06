Município de Telha registra o primeiro caso positivo para o Covid-19

01/06/20 - 06:12:26

A Prefeitura de Telha, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou neste domingo (31) o registro do primeiro caso de Covid-19 na cidade. Trata-se de uma mulher, de 80 anos, que encontra-se internada em um hospital de Aracaju. A Secretaria de Saúde do município está entrando em contato com todos que tiveram contato com a paciente para que sejam monitorados.

Nosso município foi um dos últimos do Estado a registrarem a doença causada pelo novo Coronavírus. Por isso, a Prefeitura de Telha reforça o pedido para que a população continue seguindo as recomendações das autoridades de saúde: saindo de casa apenas quando for necessário e utilizando máscara, higienizando com frequência as mãos e objetos, e evitando aglomerações.

