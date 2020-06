Prefeito Eraldo e vice Chicão realizam visita à DESO para reivindicar melhorias

01/06/20 - 13:11:29

Na manhã dessa segunda-feira, 1°, o prefeito Eraldo de Andrade, junto com o vice-prefeito Chicão Almeida e o assessor do deputado Federal Laércio Oliveira, Adalberto Cardoso, visitaram a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), onde foram recebidos pelo presidente do órgão, Carlos Melo. Na oportunidade, prefeito e vice reivindicaram a regularização do abastecimento em Boquim, uma vez que a população vem sofrendo com a escassez de água há mais de uma semana.

Eraldo de Andrade solicitou, através de ofício, a colaboração do órgão para a resolução do problema. “Temos recebido muitas reclamações da população. Por isso, resolvemos procurar o presidente da DESO para buscar informações e uma ação para regularizar o serviço, considerado essencial”, explicou.

“Devido às fortes chuvas que estão acontecendo na região de Salgado, onde a captação de água da cidade Boquim está localizada, o volume de sedimentos, sujeiras, restos de madeiras e folhagem, está comprometendo a qualidade da água do riacho do Grilo. A DESO perfurou um poço há 3 anos para ajudar o abastecimento, justamente nesse período onde a água do Grilo fica muito difícil o seu tratamento”, explicou Carlos Melo.

O presidente informou, ainda, que esse mesmo poço também fortalece o abastecimento de Lagarto, Simão Dias e Riachão do Dantas e que hoje também está prejudicado pela qualidade da água do Piautinga. “No último domingo o poço estava para Boquim na sua totalidade, e na segunda até hoje está para Lagarto. Porém, amanhã e sábado manteremos o poço para Boquim na sua totalidade, sendo assim, Boquim receberá o volume de água necessário para o abastecimento com qualidade, e ainda manteremos caminhões-pipa para ajudar as localidades que são mais distantes e a água demora a chegar, como Olhos d’Água, Cajazeiras e Conjunto Cecília”, concluiu.

Eraldo de Andrade agradeceu a receptividade de Carlos Melo com a situação apresentada. “Ligamos ontem para o presidente e, na mesma hora, ele aceitou em nos receber. Confiamos na DESO, em sua equipe, e acreditamos que, em breve, esse problema será solucionado”, destacou o prefeito.

POR ASCOM/PMB