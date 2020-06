Prefeito realiza reunião de alinhamento para discutir projetos

01/06/20 - 12:40:50

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, por videoconferência, na manhã desta segunda-feira, 1º, os secretários e técnicos da Prefeitura de Aracaju envolvidos no Programa de Requalificação Urbana da região Oeste da capital, que será executado com recursos conquistados junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Entre as obras previstas com a verba estão a construção da avenida Perimetral Oeste e a revitalização do Parque da Sementeira. Através do programa, serão investidos R$ 300 milhões na capital.

“Foi uma reunião muito produtiva para discutirmos o andamento dos projetos do BID. Serão obras fundamentais para o desenvolvimento da cidade, com foco na mobilidade urbana, na inclusão social e na sustentabilidade. As nossas equipes não pararam o trabalho, mesmo durante o período da pandemia, encontrando caminhos alternativos para dar andamento aos estudos e ao planejamento dos projetos. A orientação é seguir trabalhando firme, com disposição, responsabilidade e organização para que as obras comecem a ser executadas em benefício dos aracajuanos”, afirmou Edvaldo durante a reunião, a primeira da qual ele participou, direto do seu gabinete na Prefeitura, após receber alta médica da infecção do coronavírus.

Na apresentação, a gestora do projeto na Secretaria de Orçamento, Planejamento e Gestão, Michele Lemos, explicou como tem sido o planejamento dos projetos das obras, citando o andamento da elaboração dos estudos, as tratativas com o BID, entre outros detalhes. Segundo ela, mesmo com a pandemia, a equipe técnica manteve sua agenda de trabalho, através do meio virtual, para alinhar ações e avançar nas questões administrativas. Os gestores da Secretaria da Assistência Social e da Empresa de Obras e Urbanização também expuseram o andamento das ações nas respectivas pastas.

“Caminho certo”

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou em 7 de novembro de 2019, com o presidente do banco no Brasil, Hugo Flórez, o contrato de 75 milhões de dólares com o BID. Durante a assinatura do contrato, o prefeito salientou que o convênio demonstra que a atual administração “está seguindo pelo caminho certo”. “Mostra que todos os esforços empreendidos, desde que retornamos à Prefeitura, valeram a pena. Encontramos a gestão com dívidas, déficit financeiro, a cidade desordenada. Corremos atrás e enfrentamos os problemas. A cidade deu uma reviravolta positiva e, com a assinatura deste contrato, alcançamos uma grande vitória”, reforçou.

A principal obra que receberá R$ 100 milhões do financiamento é a construção da avenida Perimetral Oeste, que desafogará o trânsito na avenida Euclides Figueiredo, zona Norte. O projeto inclui ainda a urbanização e melhoria das condições socioambientais, de infraestrutura e de mobilidade urbana da cidade. Também estão previstas a construção de unidades habitacionais, escolas, equipamentos de saúde e de assistência social, praças e a revitalização completa do Parque Augusto Franco (Sementeira).

Participaram da reunião desta segunda-feira os secretários Jeferson Passos (Finanças), Sérgio Ferrari (Emurb), Renato Telles (Transporte e Trânsito), Luiz Roberto Santana (Serviços Urbanos), o procurador-geral do município, Thiago Carneiro, além de técnicos das respectivas pastas.

Foto Ana Licia Menezes