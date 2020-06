PREFEITURA DE ARACAJU ALERTA PARA FORTES CHUVAS NAS PRÓXIMAS 24 HORAS

01/06/20 - 07:00:32

A Defesa Civil de Aracaju emitiu alerta, através do serviço SMS- 40199, para possibilidade de chuvas nas próximas 24h. A medida tem por base o aviso do Centro do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

De acordo com o aviso meteorológico, há condição para chuva de moderada a forte intensidade e acumulados elevados ao final do período. Até o meio dia, o volume de chuva registrado pelos pluviômetros da capital atingiu apenas 6.6 milímetros em 12h. Neste período não houve registro de ocorrências.

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém as equipes em atenção para minimizar possíveis transtornos e atender aos chamados que possam surgir através do número emergencial 199.

“O serviço emergencial da Defesa Civil funciona 24h, todos os dias da semana. Caso seja observada qualquer situação de anormalidade, em decorrência das chuvas, a população pode acionar o órgão para que seja realizada uma avaliação de risco e para que as providências cabíveis sejam adotadas. Atuamos de maneira integrada com os demais órgãos da Prefeitura de Aracaju”, destacou o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida