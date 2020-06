PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DEFENDE ADIAR ELEIÇÕES

01/06/20 - 14:52:26

O Presidente da Confederação Nacional do Municípios, Glaudemir Aroudi, fez um balanço da atual situação dos municípios brasileiros, defendeu que as eleições municipais sejam adiada e fez um alerta, informando que os municípios entrarão em crise e terão dificuldades de pagar servidores e fornecedores.

Durante a entrevista concedida na tarde desta segunda-feira (01), Aroudi explicou que “os municípios perderam cerca de 74 bilhões de repasse do governo federal. “Os meses de março e abril houve uma recompensa, através da PLP 39 de 60 bilhões, sendo que 23 bi serão distribuidos com os municípios e 37 bi com os estados”, explicou o presidente em entrevista ao radialista George Magalhães, no jornal da Fan, 2ª edição.

Glaudemir alertou também para as dificuldades que os municípios irão enfrentar, caso o governo federal não destine verbas como forma de compensar as perdas. “A situação dos municípios está complicada e é bom alertar que, caso o governo federal não envie socorro, o pagamento de servidores e fornecedores nos meses de setembro e outubro”, avisou o presidente.

Ele também defendeu que as eleições sejam unificadas para acontecer em 2022. Segundo Glaudemir, “o Brasil tem 1313 prefeitos e prefeitas com idade acima de 60 anos, ou seja, grupo de risco. Neste momento não tem como se falar em eleição por conta da pandemia que afetou o País. Não é possível gastar com campanha, num momento como esse. Nós vamos falar com nossos congressistas e explicar a eles a inviabilidade de uma eleição neste ano”, disse Arondi.

Durante a entrevista do presidente da CNM, o presidente da Fames, prefeito de Cristinápolis, Cristiano Beltrão, cumprimentou o presidente e disse concordar com sua fala, informando que os municípios sergipanos estão enfrentando sérios problemas financeiros.