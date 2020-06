Programa Sergipe em Foco entrevista nesta terça o promotor de Itaporanda

Nesta terça-feira (02), das 18:00 às 20:00 horas, o PROGRAMA SERGIPE EM FOCO, na ÁGUIA DOURADA RÁDIO WEB, apresentado pela jornalista Patrícia França, com reportagens de Erivan Pessoa e comentários de Márlio Damasceno, terá como entrevistados:

* O Promotor de Justiça da Comarca de Itaporanga D’Ajuda, Dr. Peterson Almeida, que falará sobre os abusos eleitorais, dentre os quais, político, econômico, midiático e religioso.

* O deputado estadual Capitão Samuel Alves Barreto, que falará sobre a propositura do decreto legislativo para restabelecer o pagamento para este ano de 1/3 de férias para os servidores estaduais e o pagamento do auxílio uniforme dos militares; sobre o projeto de lei que propõe a suspensão do empréstimo consignado; sobre a indicação para redução da taxa de esgoto cobrada pela Deso durante a pandemia; e sobre as sugestões que levou ao secretário da fazenda para reabertura econômica.

Teremos também a participação de policiais e bombeiros militares falando sobre ocorrências no Estado de Sergipe e passaremos a ter também reportagens a nível nacional.

