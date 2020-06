SERGIPE PRORROGA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA

A orientação é do Ministério da Saúde para todos os Estados devido à baixa procura pela vacina contra a gripe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, por orientação do Ministério da Saúde, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza que seria encerrada na próxima sexta-feira, 5, foi prorrogada até o dia 30 de junho. Isso se deve à baixa procura pela vacina contra a gripe, segundo informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

De acordo com o último levantamento, Sergipe tinha alcançado uma cobertura vacinal geral de 76%, bem abaixo dos 90% pretendidos. O desempenho inferior ao esperado não é exclusividade de Sergipe, sendo esta uma realidade em quase todos os Estados brasileiros.

Com isso, a vacinação continua ativa para todos os grupos prioritários, que são crianças com idade entre seis meses e menos de seis anos, idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, adultos com idade de 55 a 59 anos, policiais, professores, população carcerária e adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas.

A gerente do Programa Estadual de Imunização, Sândala Teles, destaca que a decisão do Ministério da Saúde de prorrogar a campanha se prende principalmente pela baixa cobertura em crianças (47%), gestantes (43,5%), puérpera (45%) e adultos (40%). “Os grupos de idosos e profissionais de saúde superaram a meta, alcançando coberturas acima dos 100%”, destacou Teles.

Fonte e foto SES