Sergipe tem mais de 7.200 novos casos de Codiv e 166 óbitos

01/06/20 - 21:45:40

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira (01) o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 234 novos casos registrados e mais oito mortes. Sergipe passa a ter 7.233 pessoas infectadas e 166 óbitos.

Metade das vítimas é do sexo masculino e a outra metade do sexo feminino. Os homens são: de 83 anos, hipertenso; de 60 anos, imunodeprimido; e de 40 anos, sendo os três de Aracaju. O último é um senhor, de 91 anos, diabético e hipertenso, morador de Nossa Senhora do Socorro.

As mulheres vítimas da COVID-19 são: de 69 anos, aracajuana; de 65 anos, moradora de Boquim, com diabetes mellitus e doença renal crônica; de 73 anos, da cidade de Carira, com imunossupressão; e uma jovem de 34 anos, itabaianense, sem comorbidades.

São 2.999 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 20.349 exames e 13.116 foram negativados. Estão internados 375 pacientes, sendo 146 em leitos de UTI (66 na rede pública e 80 na rede privada) e 229 em leitos clínicos (143 na rede pública e 86 na rede privada). São investigados mais 36 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.