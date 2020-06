TREMOR DE TERRA ASSUSTA OS MORADORES NO MUNICÍPIO DE LAGARTO DURANTE MADRUGADA

01/06/20 - 09:32:06

Um tremor de terra registrado na madrugada desta segunda-feira (01), assustou os moradores do município de Lagarto.

As informações passadas pelo Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade em Sergipe, são de que o tremor de terra de magnitude 2.8 na escala Richter, foi registrado às 02h08 no município de Lagarto.

Por conta disso, várias pessoas registraram nas redes sociais a informação de que durante o tremor, houve muito barulho e assustou a população.

Em 2019, uma série de abalos foi registrada em Sergipe, principalmente no município de Malhador.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida

Foto: LabSis/UFRN/Divulgação