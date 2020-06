Abaixo a fake news

O Senado deve votar hoje, o Projeto de Lei das fake news. De autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania), a propositura cria regras para que serviços e provedores na internet proíbam a ação de contas automatizadas, os robôs, e a criação de perfis falsos. É atrás dessas ferramentas que covardes se escudam para espalhar todo tipo de calúnias, difamar as pessoas e propagar informações falsas contra instituições sérias. Para tristeza desses mequetrefes, o projeto prevê a inclusão de tipificações criminais para quem criar contas falsas ou operar sistemas robotizados nas redes sociais. Diferente do que os defensores das fake news dizem, o projeto não censura a informação verdadeira nem impede o direito de expressão. Quem se posiciona contra a aprovação da matéria, ou está desinformado sobre o assunto ou acha correto que criminosos escondidos no anonimato espalhem calúnias contra pessoas inocentes. Simples assim!

Cidade assustada

A população de Brejo Grande, na região ribeirinha de Sergipe, está assustada com assassinato de Milton Marques, secretário de Obras do município. Ele foi morto a tiros por dois desconhecidos quando atendia as pessoas no interior Secretaria. Até agora, a Polícia não tem pistas dos criminosos nem sabe o motivo do bárbaro crime. Aff Maria!

Longe, pero no mucho

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) jura que, nos últimos dois meses, não tem tratado de política partidária ou eleições em Aracaju ou no interior de Sergipe. Afirma que o momento é de ajudar no combate à pandemia da Covid-19. Mas, contraditoriamente, Mitidieri postou nas redes sociais que “o querido amigo Valter Lima, ex-secretário de Justiça do Estado, me confirmou que é pré-candidato a vereador em Aracaju. Mais um grande quadro do PSD à disposição da sociedade”. Ah, bom!

Tudo fechado

Para desespero dos empresários, o governador Belivaldo Chagas (PSD) reeditou o decreto mantendo o isolamento social em Sergipe pelos próximos oito dias. Para não afrouxar a quarentena, o pessedista levou em consideração o número de infectados com a Covid-19 e de vítimas fatais. Até o momento, o estado já registrou 7.233 pessoas contaminadas e 166 mortes. No mesmo decreto, Belivaldo criou um comitê para monitorar, avaliar e deliberar sobre retomada de atividades econômicas em Sergipe. Agora vai!

Hospitais lotados

Para quem acha que já chegou a hora de afrouxar a quarentena é bom verificar como está a ocupação dos leitos de UTI em Sergipe. Dos seis hospitais particulares de Aracaju, apenas o da Unimed ainda dispõe de dois destes leitos vagos. Na rede estadual a média de ocupação das UTIs é de 64%, sendo que o Hospital de Cirurgia já está com 92,9% de sua capacidade ocupada. Em outras palavras: se liberar geral e aumentar o número de infectados, não existem leitos de UIT para internar os doentes. Misericórdia!

Peso pesado

Você sabia que uma caixa de entulhos, daquelas colocadas em vários pontos de Aracaju, pesa quase seis toneladas? “Estacionadas” ao lado das calçadas, elas são uma grande ameaça aos motoristas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Não seria correto exigir a colocação de faixas refletivas nestas pesadas caixas de ferro? Ou vamos esperar que ocorra um lamentável acidente para adotar providências? Desconjuro!

De olho no mandato

E a colega Thaís Bezerra publicou no Jornal da Cidade que o pastor Jony Marcos (Republicanos) está de olho no mandato do deputado federal Valdevan Noventa (PSC). Como 1º suplente, o reverendo viu aumentar sua chance de chegar à Câmara após Noventa ter sido cassado pela Justiça Eleitoral. A experiente jornalista sugere que “pelo sim, pelo não, seria bom pastor Jony recorrer à pia de milagres da Igreja Universal do Reino de Deus, sua congregação religiosa”. Crendeuspai!

Auto-elogio

Falar em Valdevan Noventa, ela tem feito questão de propagar uma imagem de benfeitor: “Fui eleito para trabalhar pela minha terra e pelo meu povo e tenho feito isso da melhor forma possível”, discursa. O deputado ressalta que os prefeitos, vereadores e a população sergipana são testemunhas de suas ações, acrescentando que muitos municípios estavam esquecidos, não recebendo recursos federais há anos. Marminino!

Volta ao batente

Quem está de volta ao batente é o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Ele retornou às atividades após cumprir a quarentena para se curar da Covid-19. “Graças à Deus, superei a doença. Quero reafirmar o meu empenho para combater o vírus”, disse o pedetista num vídeo gravado já em seu gabinete na Prefeitura. Nogueira agradeceu as orações, acrescentando que essa corrente do bem o ajudou e deu forças para superar a doença. Então, tá!

Obras com alma

Longe do povo por causa da Covid-19, o prefeiturável Márcio Macedo (PT) tem usado as redes sociais para transmitir suas ideias ao eleitorado. Nessas conversas virtuais, o petista faz questão de informar que nunca respondeu a um processo. Também revela que as obras de asfalto e concreto são muitos importantes e Aracaju tem pelo menos seis grandes investimentos nesta área feitos pelo PT. Macedo conclui dizendo que “as obras precisam ter alma”. Vixe!

Recorte de jornal

