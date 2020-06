ACESE AVALIA COMO POSITIVA CRIAÇÃO COMITÊ GESTOR DA RETOMADA DA ECONÔMICA

02/06/20 - 13:57:00

Nesta segunda-feira, 1º, o Governo do Estado publicou o Decreto nº 40.605, que tratou mais uma vez sobre medidas diante da crise provocada pelo coronavírus. Mas, desta vez, o documento veio com uma novidade: a criação do Comitê Gestor de Retomada Econômica (Congere).

O Comitê irá avaliar e deliberar sobre as medidas do plano de enfrentamento e retomada de atividades econômicas. Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), avaliou positivamente a medida. Segundo ele, este é um passo importante para que a economia volte ao normal.

“Recebemos a criação do Congere com muito otimismo e satisfação. O momento é de somação de forças. Podemos juntos superar essa crise. Com esse diálogo, o governador mostra que estamos no momento de tratar sobre esse tema”, afirmou Pinheiro.

O comitê será formado por várias instituições – tanto do poder público quanto do segmento econômico. Entre elas, podemos destacar o Fórum Empresarial de Sergipe, o Grupo de Líderes Empresariais de Sergipe (Lide) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O presidente da Acese disse que o segmento empresarial está bem representado. “São instituições importantes e que dialogam com todos nós. O Fórum Empresarial congrega todas as instituições econômicas sergipanas. Como empresário, sou filiado ao Lide e sei o bom trabalho que eles fazem”, assegurou.

“Já a Sedetec é a grande responsável pela política pública de desenvolvimento econômico do Estado. Confio que, como participantes desse comitê, essas instituições saberão representar bem os interesses da Acese e de toda classe empresarial diante deste importante momento”, completou Marco Pinheiro.