Adolescente de 14 anos morre após colidir motocicleta com outra no interior do estado

02/06/20 - 07:14:16

Um adolescente de apenas 14 anos, identificado como Rian Diego de Souza, morreu nesta segunda-feira (01) após se envolver em um acidente na rodovia SE-179, no povoado Lagoa Grande no município de Porto da Folha.

As informações são de que o adolescente colidiu a moto que conduzia com outra motocicleta e devido a gravidade do ferimento ele não resistiu e morreu no local. Já o outro condutor foi socorrido e levado para um hospital da região.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo.