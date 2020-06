Aracajucard volta a ter atendimento presencial nos terminais

02/06/20 - 05:45:32

A partir desta terça-feira, 2, a Aracajucard retoma o atendimento presencial referente à compra eletrônica do cartão Mais Aracaju Pré-pago. O serviço estará disponível nos Terminais de Integração DIA, Atalaia, Leonel Brizola e Fernando Sávio, de segunda a sexta-feira, das 06 às 10 e das 14 às 18h.

Nesses locais, os usuários também podem realizar a compra ou recarga do cartão através dos Terminais de Autoatendimento (ATMs), em dias úteis, das 07 às 19h, e aos sábados das 07 às 14h. O Mais Aracaju Pré-pago é recarregável, pode ser transferível, é seguro, é prático, com leitor que é alcançado mesmo na carteira ou bolsa, evitando a movimentação de dinheiro, via de fácil disseminação de vírus.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju