Covid-19: Maria Mendonça sugere ações que visam orientar caminhoneiros

02/06/20 - 14:25:42

A deputada Maria Mendonça (PSDB) pediu, através de indicação já aprovada em plenário, para que seja instituído o Programa Caminhoneiro contra o coronavírus, nas rodovias estaduais. O objetivo é orientar a categoria durante o estado de emergência na saúde pública, em Sergipe.

Ela ressaltou que, através de Decreto presidencial, o transporte de carga e alimentos foi definido como atividade essencial, o que significa que esses profissionais não podem parar de trabalhar durante o período de combate à pandemia.

“É importante lembrar que os caminhoneiros mantêm e abastecem a população com alimentos e insumos necessários e, para garantir isso, é preciso oferecer melhores condições de trabalho”, declarou a parlamentar.

Maria Mendonça lembrou que o Sest/Senat já está contribuindo nesse sentido, desde o mês de março, distribuindo produtos de higiene e alimentação para caminhoneiros em mais de 150 pontos de apoio nas estradas brasileiras.

Outras proposituras

O Parlamento, também, já provou várias iniciativas de Maria Mendonça beneficiando a categoria. Em uma delas, ela solicita ao Governo a distribuição de kits de proteção e prevenção ao Covid-19 para os caminhoneiros que cruzam o Estado de Sergipe. Em outra, sugere-se a implantação e manutenção de um programa de saúde para esses profissionais que, no entender da deputada, são imprescindíveis à sociedade.

“Os caminhoneiros merecem uma atenção especial em virtude da rotina que eles enfrentam diariamente”, disse a deputada, ao citar dados de pesquisas realizadas, ano passado, por duas das maiores concessionárias de rodovias do país, com 12 mil caminhoneiros. Segundo os números, 79% deles estão com excesso de peso ou obesos; 50% têm problemas visuais; 35% têm colesterol e/ou glicemia em níveis elevados e um terço dorme no máximo seis horas por noite e 80% usam o caminhão como dormitório.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça