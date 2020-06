Detran retoma atendimento presencial para serviços de habilitação com agendamento

02/06/20 - 14:59:31

O atendimento presencial para alguns serviços de habilitação, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) será retomados em todo estado a partir da proxima segunda-feira (08), mediante prévio agendamento, que já está disponivel através do site da autarquia (www.detran.se.gov.br). Para agendar o atendimento presencial basta o usuário preencher o formulário com os seus dados pessoais e agendar a data e o horário. No dia marcado, somente será permitida a entrada do usuário com atendimento agendado, utilizando máscara, sendo vedada a entrada de acompanhantes.

Será realizado atendimento presencial, por agendamento, dos serviços ligados ao processo de habilitação, a exemplo de renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão Para Dirigir (PPD), inclusão/exclusão de exercício de atividade remunerada e reciclagem de condutores.

As coletas biométricas também passarão a ser realizadas por agendamento no site, no mesmo espaço de agendamento de atendimento presencial – www.detran.se.gov.br > agendamento de atendimento presencial –, escolhendo a opção Coleta de Dados Biométricos – CAV.

Através de Portaria, o Detran/SE orientou os Centros de Formação de Condutores a elaboração da grade de agendamento de aulas práticas de direção veicular no Sistema de Habilitação. As aulas teóricas, entretanto, ainda não serão realizadas, pois o Detran está realizando o processo de homologação das empresas que realizarão o procedimento de forma remota (de forma digital). Quem optar pela aula presencial deverá aguardar o retorno à normalidade. As Juntas Médicas também estão em fase de avaliação para o retorno, com prazo ainda indeterminado.

Serviços Online

Atualmente o Detran/SE conta com uma série de serviços disponíveis no site da autarquia (www.detran.se.gov.br). De forma virtual, os serviços podem ser feitos 24 horas por dia, sem a necessidade de deslocamento do usuário a qualquer unidade da autarquia.

Fonte e foto SES