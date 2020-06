Educadores sociais da LBV confeccionam brinquedos lúdicos para crianças brinquem em suas casas

02/06/20 - 14:38:21

As crianças nunca param de brincar. Em meio a um cenário global que impõe novas reflexões e novas formas de ver e viver o mundo, elas continuam brincando. É preciso prestar atenção nisso. Seu universo encantado há de ser protegido e alimentado. Com esse chamado, a Aliança pela Infância convida todos para mais uma edição da Semana Mundial do Brincar, mesmo em meio a uma situação tão crítica. A iniciativa, diferente de outros anos, não estimula a aglomeração e eventos, mas apenas o cuidado dos adultos para que as crianças brinquem nos espaços domésticos com segurança e afeto.

Todos os anos a Legião da Boa Vontade (LBV) também participa do evento, com o intuito de valorizar e assegurar o direito à infância saudável. Esta edição, devido a pandemia, será diferente. Os educadores sociais da Instituição se dedicaram a confecção de brinquedos lúdicos com materiais recicláveis, entre eles, jogos interativos, dama, quebra cabeça, vai e vem, entre outros, para que as crianças atendidas continuem no mundo da criatividade, cultivando a imaginação e a fantasia. Elas poderão brincar em casa e com os seus familiares.

Já foram confeccionados 220 brinquedos, cujas doações terão início no dia 05 de junho (sexta-feira) as 9hs. Na ocasião a LBV continuará a entrega de cestas de alimentos e kits de limpeza para as famílias atendidas, com todas as medidas de segurança adotadas, conforme orientações dos órgãos competentes.

Colabore e ajude a LBV a atender comunidades em situação de vulnerabilidade social, de Sergipe. As doações podem ser entregues na unidade da Instituição, na Avenida Reis Lima, 181 – Industrial – Ao Lado do CAIC Telefone: (79)3241-46-14/9 9861-3836.

Fonte e foto assessoria