ESMP realiza reunião para adequar calendário de eventos à modalidade a distância

02/06/20 - 16:35:38

A Escola Superior do Ministério Público de Sergipe (ESMP/SE) realizou uma reunião virtual administrativa para realinhar o planejamento das ações educacionais e adequar o calendário de eventos do ano de 2020 à nova realidade com a implementação dos eventos a distância.

Na ocasião, o novo diretor-geral da Escola Superior, o promotor de Justiça Eduardo Lima de Matos, se apresentou à equipe e falou da satisfação em retornar à direção da ESMP. O novo diretor parabenizou o colega Newton Silveira “pelo excelente trabalho desenvolvido nos últimos anos à frente da Escola”. Acrescentou, ainda, que “o momento atual requer o alinhamento dos projetos da Escola com a necessidade de primar pelo desenvolvimento de atividades remotas, tendo em vista a atual crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus”.

O coordenador de Ensino da Escola Superior, o promotor de Justiça Sandro Luiz da Costa, destacou que a nova realidade impôs a adaptação do Programa “MP Acadêmico” a um novo formato: realizado por meio de lives no Instagram @mpacademico. Ele apresentou a todos programação das lives já com palestrantes confirmados para o mês de junho.

Na reunião, ficaram decididas as seguintes ações estratégicas para dar continuidade à programação de eventos da Escola Superior: a realização das lives do Programa “MP Acadêmico”; a oferta de cursos na Plataforma de Ensino a Distância do MPSE, com cursos de autoria própria ou em parceria com outras Escolas Institucionais; a promoção de eventos, a exemplo do Webinar, palestras online ao vivo, com inscrição e certificação (a Escola Superior vai analisar junto com a Diretoria de Tecnologia da Informação do MPSE o uso de plataformas de videoconferência); a realização dos eventos em parceria com os Centros de Apoio Operacional na modalidade virtual.

Além disso, a ESMP está disponibilizando para membros e servidores a P lataforma Virtual da Saraiva e buscará, ainda, novas parcerias gratuitas para consulta a acervos diversos, neste período de home office.

Mais informações sobre os cursos e palestras, que serão promovidos pela ESMP/SE, podem ser obtidas no site www.esmp.mpse.mp.br

Com informações da ESMP

