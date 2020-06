FÁBIO HENRIQUE PEDE PARA O GOVERNO INSTALAR RESPIRADORES EM SOCORRO

02/06/20 - 05:08:27

Na noite dessa segunda (dia 01), o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) usou seu programa de rádio – Balanço Geral, da Rádio Jornal FM – para parabenizar o governador Belivaldo Chagas pela conquista de 60 novos respiradores e apela para que alguns possam ser instalados em Nossa Senhora do Socorro. Os respiradores são equipamentos importantes no tratamento de pessoas que estão como Coronavírus em estado avançado.

“Conseguir esses respiradores, mostra a preocupação do governador com os sergipanos. Esse equipamentos, para muitos, é o que permitirá sobreviver nessa pandemia. Porém, não posso deixar de apelar para que o Hospital Regional Zé Franco, em Nossa Senhora do Socorro e que é do Estado, possa ter leitos também com respirador, como outros municípios importantes já têm”, defendeu o deputado.

Fábio Henrique lembra que em seu município existem mais de 200 mil habitantes. “Enquanto deputado federal, me coloco à disposição para ir junto com o prefeito falar com o governador para tratar desse assunto. Nesse momento, temos que esquecer as divergências políticas e pensar na saúde da população. Inclusive, tem os R$ 2 milhões que coloquei à disposição de Nossa Senhora do Socorro e que o Governo fará a transferência, que poderá ser usado para isso”, detalhou o deputado Fábio Henrique.

