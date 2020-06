FAMES DESTACA OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO GESTOR NO COMBATE À PANDEMIA

02/06/20 - 10:54:24

Seguindo a sequência de cursos que orientam os gestores públicos no enfrentamento a pandemia da Covid-19, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, por meio da Escola de Gestão Governador João Alves Filho, realizou mais uma Segunda Jurídica, dessa vez, para tratar sobre o tema “Desafios e perspectivas do gestor municipal no combate a pandemia do coronavírus”.

No encontro on-line, o palestrante dr. Fabrício Mendes falou sobre as dificuldades que os gestores no exercício do cargo enfrentam mediante a crise do coronavírus, reafirmando que todas as ações realizadas neste momento serão julgadas posteriormente, a respeito das medidas que estão sendo adotadas.

Fabrício citou como exemplo as compras emergenciais de insumos da saúde e como os órgãos de controle irão interpretar este fato mais à frente, e de que forma será realizada a fiscalização.

Também tivemos durante o evento, a participação do advogado Fabiano Feitosa, que abordou a questão eleitoral e a possibilidade da prorrogação de mandatos, que é uma luta da FAMES e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), para que a eleição realmente seja realizada na data prevista e de acordo com a constituição brasileira.

Ainda durante a sua fala, o dr. Fabrício abordou a segurança jurídica e os atos praticados pelos gestores nesta pandemia.

Através das redes sociais da Fames e do canal no Youtube, diversos questionamentos foram respondidos pelos palestrantes.

Por Innuve Comunicação