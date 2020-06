Governo acompanha situação no Estado do Covid-19 e pode flexibilizar a partir do dia 15

02/06/20 - 23:37:20

O governador Belivaldo Chagas (PSD) fará uma reunião nesta quarta-feira (03) com o Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE) para fazer uma avaliação sobre a situação do Covid-19 em Sergipe e a situação dos hospitais públicos e privados. Avisa que se estiver tudo correndo bem, pode flexibilizar a abertura do comércio a partir do dia 15 (sexta-feira).

Desde segunda-feira (02) o governador Belivaldo Chagas e todos os técnicos que integram o Comitê de Gestão vêm monitorando a situação do coronavirus em todo o Estado, principalmente em relação ao numero de leitos de UTI e de enfermaria na rede pública e privada, para uma avaliação do recuo ou avanço da pandemia do Covid-19 em Sergipe.

A abertura de setores do comércio será gradual e se manterá em observação por toda a equipe, para que não se tenha de recuar na flexibilização que será anunciada dia 15 deste mês. Essa avaliação será feita attravés da ocupação de leitos, principalmente de UTI.

Quando a ocupação estiver menor que 70% pode iniciar a abertura em parte, para entrar na chama fase Laranja e quanto mais leito estiver em disponibilidade na rede hospitalar vai se passando para a fase Amarela e em seguida para a fase Verde; Belivaldo Chagas deixa claro que no dia 15 se os leitos estiverem com 71% de ocupação, não haverá flexibilização.

O que o Governo deixa bem claro é que a abertura será iniciada através de uma pauta, em que se avalie número de leitos disponíveis e queda na contaminação. Segundo dados exposto nos boletins diários emitidos pela Secretaria da Saúde do Estado, a rede hospitalar pública e privada está com limite mínimo para atender a afetados, principalmente em estado grave que precisam de atendimento nas UTIs.