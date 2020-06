Governo revoga ponto facultativo às segunda em repartições

02/06/20 - 10:20:04

A medida visa iniciar a retomada gradativa do expediente na administração pública estadual

Nesta terça-feira(02), foi publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, o Decreto Nº 40.605, no qual mantém o ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da administração direta e indireta às sextas-feiras. Os serviços emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, o Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência estarão de plantão para atender as demandas da população. Com isso, o ponto facultativo às segundas-feiras, como já vinha ocorrendo, foi revogado.

“A medida visa iniciar a retomada gradativa do expediente nas repartições públicas estaduais”, disse o governador Belivaldo Chagas.

No decreto, o governo prorrogou, até a próxima segunda-feira (08), as medidas restritivas para o enfrentamento ao novo coronavírus no estado, como forma de contribuir para a diminuição da circulação de pessoas em vias públicas devido ao crescimento contínuo do número de casos confirmados de coronavírus em Sergipe.

