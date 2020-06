Kelly Teles lança pré-candidatura para vereadora em Maruim

02/06/20 - 10:05:14

A Professora Kelly Teles decidiu atender ao pedido do DEM e lançou sua pré-candidatura para vereadora do município de Maruim. Seu nome é bem visto perante a população pela simpatia, atenção, postura e trabalho que desenvolve na cidade há mais de 12 anos.

O lançamento de Kelly Teles em Maruim chamou a atenção da população e classe política. Ela é ativa e desenvolveu, enquanto idealizadora, o Projeto Direito Solidário e Mulheres em Ações. Com o lançamento do seu nome ela espera poder fazer um trabalho mais robusto e defender algumas bandeiras no município que lhe acolheu como cidadã e pela admiração da população tem por ela enquanto Professora atenciosa e aplicada. Além de ser Professora, em Língua Portuguesa, Kelly Teles é Bacharela em Direito aos 35 anos de idade, uma prova de que é esforçada, tem objetivos e projetos de vida.

Ao se candidatar enquanto pré-candidata, ela reforça por meio da participação da mulher no intuito de baixar o déficit de participação delas enquanto protagonistas da política. É a primeira vez que Kelly Teles coloca o seu nome para disputa política e uma de suas pautas é continuar o trabalho de projetos voltados às mulheres empreendedoras, a juventude, cultura, turismo, e os pequenos agricultores.

Algumas emissoras de rádio têm entrado em contato com ela para falar sobre esse novo momento e tem se apresentado bem.

Por Adeval Marques

Com informações da Assessoria Política