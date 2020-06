“O Prefeito está mais preocupado em fazer propaganda do que com a saúde do povo”, diz Cabo Amintas

02/06/20 - 09:53:30

No Dia da Imprensa, 01 de junho, o vereador Cabo Amintas (PSL) recebeu em sua live entitulada “Nas Ruas” o jornalista, radialista e também apresentador Evenilson Santana.

A live iniciou com um bate-papo descontraído entre os colegas de profissão. Amintas perguntou a Evenilson se hoje a imprensa tem muito o que comemorar. O jornalista respondeu que se trata de uma situação dúbia. “A imprensa não pode deixar de comemorar essa data, um dia dedicado a ela. Ao mesmo tempo, vejo que é um momento de séria reflexão, principalmente quando falamos das ‘fake news’ e da desconstrução da informação correta que estraçalha vidas e cenários”, disse Evenilson.

O entrevistado também foi questionado sobre a profissão de repórter, sobre sentir-se constrangido e obrigado a noticiar algo. Ele respondeu que sim. “Várias vezes! Mas quando você está em um veículo de comunicação, tem a tendência de seguir aquilo que o veículo manda. Existe uma linha editorial e isso é natural. Também tive momentos de não conter a emoção”, afirmou o jornalista.

Amintas também tratou de outros temas, como o número de policiais civis, militares e penais afastados do serviço por causa do coronavírus. “A polícia não está divulgando os números exatos, sabemos que são mais de 100 militares, no geral são quase 350 afastados e saibam que o auxílio uniforme, auxílio férias foram cortados pelo Governo do estado. Falando em dados oficiais, mas sabemos que a subnotificação existe, não estão realizando os testes em todos que tiveram contato com os contaminados”, afirmou.

Outro tema discutido na live foram os gastos da Prefeitura com a publicidade para a campanha de prevenção do coronavírus, divulgados essa semana. O assunto gerou questionamentos entre os internautas que estavam interagindo e Amintas comentou sobre o assunto. “Outras prefeituras estão gastando com leitos de UTI, aqui estão gastando mais de R$ 3 milhões com publicidade que será feita agora, depois de meses da pandemia. Mesmo montante gasto para montar o Hospital de Campanha. Conforme consta no portal da transparência, são R$ 2,5 milhões para divulgação, R$143.400,00 para monitoramento de internet e R$390.000,00 para serviços de banco de imagens. O Prefeito está mais preocupado em fazer propaganda do que tratar da saúde do povo”, denunciou Cabo Amintas.

Evenilson comentou o assunto falando sobre alguns dados divulgados oficialmente pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). “As pessoas estão batendo na tecla da UTI porque é o que mais precisamos no momento, a taxa de ocupação dos leitos destinados à pacientes com covid-19 nos hospitais da rede privada já passaram dos 100%”, relatou.

Por fim, Amintas anunciou que fará uma live solidária para arrecadar doações para a população carente de Aracaju. Fará o convite a todos os colegas parlamentares para que participem em prol da causa, ainda não divulgou a data oficial da live, que contará com a participação de artistas sergipanos.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas