PMA adota estratégias para otimizar atendimento nas UBS da capital

02/06/20 - 16:19:49

(Informe Publicitário)

Diante da pandemia mundial causada pelo novo Coronavírus, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem adotado diversas medidas para melhorar o fluxo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, consequentemente, otimizar o atendimento aos usuários.

Fazem parte desse conjunto de ações recentes a ampliação do horário de atendimento de algumas UBS e a transformação de outras em unidades referência em síndrome gripal, medidas adotadas como estratégia para controlar a proliferação do coronavírus.

Com relação às unidades em horário estendido, a assessora técnica da Rede de Atenção Primária da SMS, Michelle Dias, afirmou que essa foi uma ação que visou atender às solicitações da própria população. Até o momento, são oito as unidades que estão trabalhando em horário diferenciado, de segunda a sexta, das 7h às 19h: Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Roberto Paixão (17 de Março), Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Bairro Industrial), Manoel de Souza (conjunto Sol Nascente), Santa Terezinha (Robalo), Joaldo Barbosa (Bairro América) e José Calumby (Jardim Centenário).

“Muitos usuários não tinham tempo de ir às unidades no horário normal de atendimento, por isso, começaram a solicitar que o horário fosse estendido e assim fizemos. Conversamos com os profissionais de cada unidade e, as que puderam se ajustar a esse novo horário de imediato, já fizeram. A ideia é abranger outras unidades, assim que for possível”, destaca a assessora técnica.

De acordo com Michelle, essas unidades realizam todos os procedimentos de rotina, inclusive, os que têm horário marcado.

Já sobre as unidades de referência, destinadas a atender a pacientes com sintomas de síndromes gripais desde o mês de março, a assessora técnica ressalta que cerca de oito mil pessoas já foram atendidas nas oito UBS, localizadas em cada uma das regiões da saúde.

São elas: UBS Augusto Franco, no conjunto habitacional que leva o mesmo nome; UBS Geraldo Magela, no conjunto Orlando Dantas; UBS Ministro Costa Cavalcante, no Jardim Esperança; UBS Fernando Sampaio, no bairro Castelo Branco; UBS Cândida Alves, no bairro Santo Antônio; UBS Eunice Barbosa, no bairro Coqueiral; UBS José Machado de Souza, no bairro Santos Dumont; UBS Onésimo Pinto, no bairro Jardim Centenário.

“Essa foi uma medida para poder acompanhar melhor os possíveis casos de covid-19 sem expor pessoas com outras enfermidades, o que aconteceria caso os casos de síndromes gripais fossem realizados sem essa separação benéfica. Nessas unidades de referências, os profissionais que lá atendem são capacitados exclusivamente para esses casos, então, o usuário que chega sabe que o olhar para o caso é diferenciado. O atendimento acontece semanalmente com 23 profissionais em cada unidade, e 18 profissionais nos fins de semana”, frisa a secretária da Saúde do município, Waneska Barboza.

O atendimento prestado a usuários com sintoma de síndrome gripal é realizado pela Equipe de Saúde da Família, que faz a notificação e coleta, para os casos que se enquadram no critério de coleta, por meio do método de Swab para covid-19. “O atendimento nessas unidades é exclusivo para pessoas que apresentam sintomas da doença. Se alguém se dirigir a uma dessas UBS e não apresentar sinais da enfermidade, mas que precise de atendimento por outros motivos, será encaminhado à UBS mais próxima”, alerta a assessora.