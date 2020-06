Policiais do 7º BPM prendem foragido da justiça no povoado Brasília

02/06/20 - 09:14:52

Policiais militares do 7º BPM prenderam nesta segunda-feira (01) um homem com mandado de prisão em aberto no povoado Brasília, município de Lagarto.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo na zona rural de Lagarto com objetivo de coibir atos criminosos na região. Ao chegarem ao Povoado Brasília, perceberam um homem em atitude suspeita. Na abordagem, constataram que o suspeito, de 25 anos, possuía um mandado de prisão em aberto.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Lagarto, onde permanece à disposição da justiça.