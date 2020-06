Prefeitura de Boquim entrega obras de pavimentação e construção de praças

02/06/20 - 15:19:16

A Prefeitura de Boquim, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, inaugurou neste domingo, 31, de forma simbólica, sem a presença de populares, as pavimentações em paralelepípedo das ruas Mateus Rodrigues Mota, Nivaldo Chagas, Basílio dos Montes, Paulo Cardoso Carvalho, travessa Anilton L. Farias e José Menezes Fontes, do Conjunto Donana, no bairro Horácio Fernandes Fontes. Estas ruas, além da Praça Maria José Fontes dos Santos, receberam drenagem e pavimentação, em 3.790 m² de calçamento. As obras de pavimentação foram realizadas com recursos do deputado Federal, Laércio Oliveira.

No mesmo dia foi inaugurada a construção da Praça Maria José de Andrade Passos. As Praças contam com pavimentação, bancos, calçadas, além disso receberam arborização da Secretaria de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente, que realizou a plantação de mudas de Ipê, Palmeira, Pau-Brasil, além de gramas. A construção desta foi realizada com recursos próprios.

“Entregamos neste domingo as obras aos moradores do conjunto Donana. Aproveito para agradecer ao deputado Laércio Oliveira que nos enviou os recursos para as obras de pavimentação. Por conta da pandemia do coronavírus inauguramos as obras sem festa, sem aglomeração, sem a presença de pessoas, mas que são obras muito importantes para os moradores da região. Há mais de 30 anos os moradores dessa região esperam essa grande obra. Antes o povo morava na lama e na poeira, hoje ele está ganhando nova qualidade de vida, compromisso firmado e cumprido pela gestão de Eraldo e Chicão”, destacou o prefeito Eraldo de Andrade.

A dona de casa Gildeci Calazans reside no conjunto Donana há 30 anos e destacou a alegria de ver a valorização do local onde mora. “Gostaria de agradecer a todos e ao prefeito que fez nossas praças e calçamentos, realizando o nosso sonho. Aqui antes era um sítio, agora sim podemos chamar de Loteamento Donana. Há muitos anos que moramos aqui em meio a lama, era muito tristeza quando tínhamos que sair em meio as enchentes de água. Graças a Deus, a Prefeitura realizou o nosso sonho”, disse.

Por Ascom/PMB