Prefeitura de Socorro emite nota de esclarecimento sobre alterações de linhas

02/06/20 - 13:30:20

Informamos que a SMTT de Socorro não foi comunicada a respeito de qualquer alteração de rota/itinerário de qualquer linha que atua no município, em especial a respeito da informação veiculada sobre a alteração das linhas que atuam no Parque dos Faróis..

Informamos ainda que nosso objetivo é buscar a melhor solução para a população e que todas as providências cabíveis serão tomadas para garantir a mobilidade e trafegabilidade dos socorrenses.

Entendemos as dificuldades enfrentadas pelas empresas de ônibus no momento atual, porém não podemos prejudicar a população que necessita do transporte público para se locomover.

Da assessoria