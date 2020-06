Prefeitura de Aracaju oferta diversos serviços para enfrentamento à covid-19

Prestar serviços que possam melhorar a rotina da população é dever da administração pública e, quando se trata da urgência de planejar e executar ações voltadas para o controle do coronavírus e suporte aos aracajuanos, a Prefeitura de Aracaju, intersetorialmente, atua diuturnamente para garantir que esses serviços sejam intensificados e que novas estratégias sejam colocadas em prática.

Assim, através do Plano de Contingência, um conjunto de medidas têm sido adotadas para reforçar o compromisso com as diversas comunidades aracajuanas, de Norte a Sul da cidade. Essas ações vão desde serviços básicos até trabalhos mais específicos, voltados para o acompanhamento da população, seja com a desinfecção de áreas públicas até apoio psicológico.

Controle do contágio

Entre os diversos mecanismos utilizados para controlar o contágio por coronavírus, a Prefeitura executa, todos os dias, um cronograma de desinfecção de áreas e repartições públicas. Nesta segunda-feira, 1º, por exemplo, o serviço foi executado no Fórum Gumersindo Bessa, no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e no Cras Santa Terezinha.

Desde o mês de março, quando começou a ser realizado esse serviço, cerca de 200 áreas já foram desinfetadas, utilizando, até o momento, mais de 12 mil litros de hipoclorito de sódio, além de sabão esterilizante.

Para a execução desse serviço, todos os trabalhadores que estão na linha de frente da limpeza foram treinados e atuam com os devidos equipamentos de proteção individual, como óculos, máscaras com filtro para gases, luvas, macacão e respirador facial.

“O trabalho de desinfecção ajuda na eliminação e limpeza onde tem possibilidade de contaminação. Em locais públicos, as pessoas, às vezes, acabam segurando em maçanetas, corrimões, e isso pode ocasionar a transmissão. Por isso, é importante que a gente faça essa desinfecção nesses ambientes para que as pessoas se sintam mais seguras, mas isso não resolve o problema”, destaca o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, ao frisar que é extremamente relevante a conscientização da população no sentido de usar máscaras, desinfetar as mãos e objetos, além de produtos comprados em supermercados.

Apoio psicológico

A mudança drástica da rotina, a quebra de alguns modos de relação, além da própria situação de pandemia tem causado muitas alterações psicológicas. Deste modo, para dar suporte às pessoas nesses tempos difíceis, a Prefeitura passou a ofertar o serviço remoto de apoio psicológico. Para isso, 34 psicólogos se dividem em turnos, de segunda a sábado, e também feriados, das 8h às 20h, para atender à população.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Reap), Chenya Coutinho, o serviço de apoio psicológico se faz imprescindível porque a pandemia é uma questão de saúde de maneira integral.

“É a sua saúde física, mas é a sua saúde mental também em jogo. Cuidar da saúde é tão essencial quanto você cuidar e se prevenir contra a covid-19. Neste momento, em que vivemos uma situação de pandemia, de crise na saúde coletiva, oferecer um serviço gratuito, remotamente, respeitando as orientações de ficar em casa e, ainda assim, levar esse cuidado para dentro da casa das pessoas é garantir um cuidado integral. Por isso, recomendamos às pessoas que procurem o serviço e se cuidem em todos os aspectos”, frisa Chenya.

Para ter acesso ao serviço, basta ligar para o número 3304-3599.

Fiscalização do comércio

Com ação integrada entre os órgãos, a Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec) atua de maneira estratégica na fiscalização do comércio em Aracaju. Com a Defesa Civil, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), as ações são focadas no monitoramento dos locais com concentração de estabelecimentos comerciais.

“A Semdec emprega as forças de trabalho dos seus órgãos operacionais no reforço às ações de enfrentamento à covid-19, monitorando e atendendo às demandas. O foco, no dia de hoje [1º], foi a apuração de denúncias provenientes de diversos bairros. Esse é um trabalho executado em cumprimento aos decretos do governo do Estado e do Município, que determinam medidas emergenciais para redução da curva de contágio pelo novo coronavírus”, salienta o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luis Fernando Almeida.

Nesta segunda, 1º, a ação integrada foi realizada em diversos bairros de Aracaju, entre o Getúlio Vargas, onde foram fiscalizados 12 estabelecimentos comerciais e todos receberam notificação. Além disso, as equipes atenderam a três denúncias que também resultaram em notificações.

