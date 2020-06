Sergipe realiza nova ação promocional junto a operadora do grupo CVC

02/06/20 - 05:09:49

Além da capacitação de colaboradores da empresa Visual Turismo, integrante do grupo CVC e referência no turismo de lazer, Sergipe fará parte das estratégias comerciais da empresa

Com o intuito de formar mais pessoas para oferecer o destino Sergipe, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH) realizaram mais uma capacitação nesta segunda-feira (01). Com cerca de 200 pessoas, o treinamento ocorreu por videoconferência, desta vez, com uma das maiores operadoras do Brasil, a Visual Turismo, integrante do grupo CVC e referência no turismo de lazer.

O secretário de Turismo do Estado de Sergipe, Sales Neto, fala da importante estratégia de promoção nesse momento de pandemia. “A Visual Turismo faz parte do grupo CVC e tem foco no turismo de lazer. Conseguimos colocar Sergipe na prateleira deles e hoje fizeram um treinamento virtual sobre nosso destino para centenas de agentes de viagens em vários estados brasileiros”, reforça o secretário.

Sales Neto também lembra da importância de Sergipe fazer parte das estratégias comerciais e de uma boa relação com as empresas que fazem o turismo no país. “Sabemos que nada vai ser para agora, mas, quando for possível voltar a viajar, vamos estar nas estratégias comerciais deles. Em junho, estão confirmados mais alguns treinamentos, que serão realizados por grandes operadoras”, finaliza Sales.

O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis-ABIH, Antônio Carlos, reforça a importância de manter o destino Sergipe nos grandes mercados de turismo. “A capacitação de agentes e empresas de turismo, de forma online, é importante para manter o Destino Sergipe na prateleira dos grandes mercados”, lembra o presidente.

Fonte e foto ASN